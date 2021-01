Ski Freestyle – Avec Andri Ragettli, la Suisse du Big Air reste en or Après la Fribourgeoise Mathilde Gremaud chez les femmes, c’est le Grison Andri Ragettli qui s’est paré d’or lors du Big Air masculin aux X-Games. Jérémy Santallo

Andri Ragettli est monté sur la plus grosse boîte. Twitter X-Games

Au lendemain de l’épatante performance de sa compatriote Mathilde Gremaud, Andri Ragettli a lui aussi impressionner son monde à Aspen, dans la nuit de samedi à dimanche en Suisse, en remportant sa deuxième médaille d’or aux X Games – il en a aussi trois en bronze.

S’il raffole des parcours en salle qu’il ne se prive pas de nous partager via ses vidéos sur les réseaux sociaux, le skieur freestyle grison de 22 ans reste une bête de compétition. Il l’a prouvé dans le Colorado en envoyant des «triple cork», dont certains inédits, sur trois premiers runs décisifs, que l’on vous propose ci-dessous.

Au terme de ses six passages, Andri Ragettli a été sacré avec 94 points et a ainsi devancé le Français Antoine Adelisse, 2e (90), et l’Américain Alex Hall, 3e (89) lors du concours du Big Air.

Plus tôt samedi, Eileen Gu, 17 ans, lauréate en ski Super Pipe, a remporté le Slopestyle devant l’Américaine Isabel Atkin et la Canadienne Megan Oldham. Les deux Suissesses Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud ont fini 4e et 5e.