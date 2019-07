Avec Black, Uber se lance dans le luxe

Uber poursuit son petit bonhomme de chemin dans la capitale vaudoise. Après POP en janvier 2015, X en juillet de la même année et Eats en avril dernier, la société américaine voit la vie en Black avec son nouveau service de berlines de luxe. Il est opérationnel depuis ce mercredi à Lausanne et à Bâle.

Uber Black, déjà implanté à Genève et à Zurich, fonctionne sur le même mode qu’Uber X . Par le biais d’une application, le client peut commander sa voiture avec chauffeur professionnel. «La sécurité étant une priorité, les utilisateurs retrouvent également dans l’application toutes les fonctionnalités y étant dédiées comme les informations sur le tracé du parcours ou concernant le chauffeur et son véhicule», explique la société Uber dans un communiqué ce mardi.

La différence d’avec Uber X , c’est que les voitures de la catégorie Black sont d’une autre tenue. Elles disposent au minimum de cinq places et quatre portes, elles ont moins de 6 ans, elles offrent des sièges en cuir et disposent d’une boîte automatique. Elles sont obligatoirement de couleur sombre, d’où le nom de Black. Et de préférence noires. Ce sont par exemple des Mercedes S Class, des Audi A8 , des Tesla X , des Porsche Panamera ou des BMW Series 7 . Toutes doivent être immatriculées TPP (transport professionnel de personnes).