Théâtre – Avec «Caravane en chœur», la télé va passer au théâtre du partage Lionel Frésard et Jean-François Michelet, animateurs de «Caravane FM» sur la RTS, feront de l’émission un spectacle sur scène cet automne. Beaucoup de chansons, et aussi d’émotion. Christophe Passer

Lionel Frésard (à g.) et Jean-François Michelet, une complicité qui va désormais se développer sur scène. RTS/Cédric Vincensini

On est resté longtemps, au café. Il se passe vite, avec eux, ce qui arrive durant leur émission. Quelque chose de l’ordre de la confidence, une histoire en amène une autre. Depuis 2017, le duo Lionel Frésard et Jean-François Michelet animent «Caravane FM», sur la RTS. «Ni lui ni moi n’étions enthousiastes à l’idée de faire de la télé, rappelle Frésard. C’était un concept qui existait sur la télévision belge, on nous a envoyé un CD d’émissions réalisées là-bas. On a regardé, chacun de notre côté, on a pleuré. Et on s’est aussitôt dit que c’était génial d’essayer.»