Appel de José Manuel Barroso – «Avec cette pandémie, nous sommes tous dans le même bateau»

L’ancien président de la Commission européenne et ex-premier ministre portugais José Manuel Barroso est à la tête de l’Alliance du vaccin Gavi depuis septembre 2020: «Contrairement à la science, qui a apporté une réponse en proposant un vaccin en un temps record, les politiques n’ont pas été à la hauteur.»

«Personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas.» Telle est la devise de l’Alliance du vaccin Gavi, qui joue un rôle-clé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce partenariat public-privé basé à Genève, créé dans le but d’élargir l’accès à la vaccination dans les États pauvres, supervise actuellement le dispositif onusien Covax. Un mécanisme chargé d’acheter et de répartir les vaccins anti-Covid équitablement de manière qu’ils ne soient pas réservés aux pays riches.

«Nous aurions pu faire beaucoup plus si les pays riches n’avaient pas thésaurisé jusqu’à six fois les doses nécessaires à vacciner leurs citoyens et si les fabricants n’avaient pas donné la priorité à ceux qui paient le plus.»

José Manuel Barroso, président du conseil d’administration de Gavi