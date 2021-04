Vingt ans. C’est ce qu’il aura fallu pour passer des projets pionniers, parfois catastrophiques, parfois novateurs, au véritable déclic que constitue l’arrêt du Tribunal fédéral publié ce mercredi. Des années pour affiner les parcs éoliens, trouver des solutions et voter les lois permettant les jurisprudences qui manquaient.

Un travail de l’ombre, auquel ingénieurs privés, ingénieurs de l’État et également opposants ont largement contribué: nous en sommes maintenant enfin au stade où un juge, dépiautant des kilos d’études et de rapports, est en mesure de déterminer si les instruments de la transition énergétiques sont acceptables ou non.

Sauf qu’en vingt ans la société a évolué. Les pionniers des années 1990 qui faisaient changer les mentalités dans des communes venteuses ou chez des sociétés électriques endormies ne sont plus ceux qui réveillent aujourd’hui les consciences. Qu’on le veuille ou non, certains agitateurs d’aujourd’hui sont aussi dans la rue ou attachés à des ponts.

Seulement voilà. On parle de projets élaborés lentement, entre un État régulateur et des entreprises privées qu’il a fallu capitaliser. Des projets pas toujours très transparents, à fort impact sur leur périmètre immédiat. Des projets utiles à tous, mais coulés dans des socles de béton. Ça ne vous rappelle rien?

Quand les premières pelleteuses vont débarquer sur l’alpage de La Gittaz, disons dès l’an prochain, il y a fort à parier qu’une partie du public redécouvre ces éoliennes vaudoises, hautes de 100 mètres, un peu comme certains ont redécouvert la carrière profonde de 100 mètres qui grignote le Mormont.

Les éoliennes ont beau contribuer au tournant énergétique et symboliser la lutte pour le climat, elles n’en conservent pas moins une part d’ombre et de détracteurs. Elles n’ont pas su convaincre partout et tout le monde. C’est désormais sur les alpages que la contestation risque de devenir bien plus réelle, et c’est un nouveau défi qui s’annonce pour les planteurs d’éoliennes.

