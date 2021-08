Incompréhension et impuissance – Avec deux morts violentes en un an, Morges est à cran La ville s’est réveillée sous le choc, mardi, après la mort d’un homme de 37 ans abattu de plusieurs coups de feu à la gare par un policier. Cédric Jotterand

Journal de Morges

Sur la terrasse du Croco’s Café, le tea-room pub de la gare de Morges, il n’y a qu’un seul sujet de discussion qui tournait en boucle, mardi à l’heure de la pause de midi: la mort de l’inconnu de la voie 4 et les circonstances dont tout le monde parle mais que personne ne connaît. C’est qu’il y a bien plus de questions que de réponses au lendemain d’un drame dont les Morgiens aimeraient dire qu’il est inédit dans leur ville si tranquille – statistiques à l’appui – mais qui a déjà connu un drame à l’issue identique il y a un an, le 12 septembre 2020, lorsqu’un jeune Portugais était poignardé à mort par un déséquilibré alors qu’il était assis au kébab du centre commercial voisin.