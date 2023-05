Souveraineté des données – Avec e-Durable, l’informatique prend des couleurs vertes La société basée à Gland recycle les vieux serveurs pour créer de petits data centers. Raphaël Ebinger

Le président d’e-Durable Jean-Damien Beaud (à gauche) et son administrateur système Salam Jumaah réassemblent un serveur qui sera installé dans l’un des mini-data centers de la société. FLORIAN CELLA

Peut-on vendre des services informatiques et prôner la sobriété numérique? e-Durable répond par l’affirmative. La société basée à Gland entend verdir l’informatique des PME et son orientation lui a valu ces derniers mois de belles reconnaissances. Elle a reçu les prix de l’innovation de la Ville de Gland et de la Région de Nyon. Ces récompenses ont salué son offre de mini-data centers réalisés avec des serveurs recyclés.