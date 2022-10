Tennis – Avec Félix Auger-Aliassime, Bâle tient son nouveau maître Le Canadien, tête de série No 3 de l’épreuve rhénane, a battu en finale le Danois Holger Rune (ATP 25). Il s’est imposé 6-4 7-5 en un peu moins d’une heure et demie. Robin Carrel

Le Canadien est invincible en ce moment. AFP

Auger-Aliassime, devenu en 2015 le plus jeune joueur à avoir été classé dans les 800 premiers joueurs mondiaux et le premier joueur né dans les années 2000 à avoir un classement mondial, est en feu ces dernières semaines. Il s'était imposé lors de deux épreuves ATP 250 depuis le début du mois, à Florence et à Anvers. Il avait aussi levé les bras sur le «500» de Rotterdam en début d'exercice.

Le Canadien s'est à chaque fois promené sur la route de ces titres, les gagnant tous en deux sets, et ça a presque été le cas à Bâle. Dimanche, il a breaké dès le quatrième jeu de la première manche, sur ce qui aura été sa seule possibilité du set initial. Il s'est surtout montré impérial sur son engagement, remportant plus de 80% des points derrière son premier service et quasiment autant sur sa deuxième balle. Clinique.



Le deuxième set a été du même acabit, mais le Nord-Américain a dû sortir la grosse artillerie pour écarter les velléités scandinaves. Auger-Aliassime a notamment écarté deux balles de break lors du huitième jeu, la dernière chance de Rune. Manqué! Le Danois a laissé passer sa chance et son adversaire lui a chipé son engagement pile au bon moment, à 5-5. Suffisant pour arracher un quatrième titre cette année.

Holger Rune n’a donc pas pu ajouter une belle cerise bâloise sur son gros gâteau de 2022. Le droitier de 19 ans avait remporté les tournois de Stockholm (indoor) la semaine dernière et de Munich (terre battue) en mai. Il avait aussi perdu en finale de Sofia au début du mois contre un certain Marc-Andrea Hüsler et avait réussi un beau quart de finale à Roland-Garros en juin. Celui qui est pro depuis moins de deux ans tentera de terminer en beauté à Paris, puis lors du Masters Next Gen, organisé à Milan du 8 au 12 novembre prochains.



