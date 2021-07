Festival de la Cité – Avec Fulu Miziki, «poubelle» sera la musique Superhéros du recyclage éclairé, les Congolais dénichent dans la rue de quoi nourrir leur house de bric et de broc. Ils la libéreront à Lausanne. Francois Barras

Comme leurs instruments, les huit musiciens de Fulu Miziki ont confectionné leurs costumes avec de purs matériaux de récupération. Mieux que KISS! «C’est qui? Nous, on aime Michael Jackson.»

«On est ennuyé car on ne peut pas mettre sur YouTube les images de notre concert, hier soir à Grenoble. En France, le gouvernement n’autorise pas qu’on se lève pendant les spectacles. Mais les gens ne voulaient plus s’asseoir quand on a commencé à jouer! (Rire)»

Plutôt qu’ennuyé, Tche Tche a l’air ravi. Mais sérieux: le membre de Fulu Miziki se tient bien droit au centre de l’écran, solidement encadré par ses sept camarades qui mettent à rude épreuve le format étroit et vertical de la réunion Zoom organisée entre Grenoble et Lausanne.

Pour la première fois de ses quinze années d’existence, le groupe de Kinshasa a quitté le continent africain pour faire en Europe la démonstration de son art.