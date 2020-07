Elina Svitolina se confie en voisine – «Avec Gaël, on s’aide dans l’approche de notre métier» Elina Svitolina, 5e joueuse mondiale et compagne de Gaël Monfils, est la tête d’affiche du Elle Spirit Open de Montreux. Interview post-confinement. Mathieu Aeschmann

L’Ukrainienne Elina Svitolina participe au Elle Spirit Open. ©Laurent de Senarclens

Elle est arrivée avec son sac sur l’épaule et le sourire de celles qui sont heureuses de replonger. Après son petit échauffement, Elina Svitolina a même passé le balai. Magie d’un tournoi de reprise qui mélange les genres pour multiplier le plaisir (lire encadré). «On peut faire l’interview maintenant?» nous avait-elle glissé un peu plus tôt. Et comment.