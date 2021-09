250 projections jusqu’en octobre – Avec «Génération Greta», le Festival du film vert incite à agir Cette 16e édition ouvre les feux ce samedi avec une soixantaine de films engagés dont un documentaire consacré aux jeunes militantes du climat. Rebecca Mosimann

Extrait du documentaire «Génération Greta» pendant les manifestations des jeunes en faveur du climat. Nicole Becker

Elisabeth, Marinel, Jamie ou encore Sixitine ont entre 12 et 24 ans, habitent au Kenya, en Indonésie, aux États-Unis, en France et mènent toutes le même combat: éveiller les consciences et agir contre le réchauffement climatique à leur échelle. Ces jeunes militantes sont au cœur de «Génération Greta», documentaire phare du 16e Festival du film vert qui démarre ce samedi dans plusieurs lieux de projection en Suisse et en France voisine.

«Le comité de sélection a voulu, à travers ce film, rendre hommage à ce mouvement. Il n’y a pas que Greta Thunberg qui se mobilise, mais aussi de nombreuses jeunes femmes aux quatre coins du monde. Elles ne sont pas connues mais prouvent que chacun peut faire avancer la cause par le biais d’actions concrètes, explique Nicolas Guignard, directeur de la manifestation. C’est inspirant et cela permettra peut-être aussi à notre public plus âgé de mieux comprendre les motivations de ces militantes dont les actions dépassent largement les mobilisations observées dans nos villes.»

«Génération Greta», comme la soixantaine de films sélectionnés par un grand nombre des bénévoles qui composent le comité, ont tous en commun une volonté d’ouvrir le débat et de chercher des solutions en matière d’écologie, d’environnement ou plus largement de nature. «Aujourd’hui, les gens connaissent les enjeux. Reste la grande question: qu’est-ce qu’on peut changer dans son quotidien sans forcément diminuer sa qualité de vie?» Plusieurs documentaires y répondent ou dénoncent les systèmes actuels, à l’instar de «Fast fashion» qui témoignent des dessous peu glorieux de la mode à bas prix, film coup de cœur du directeur.

«Il n’y a pas que Greta Thunberg qui se mobilise, mais aussi de nombreuses jeunes femmes aux quatre coins du monde.» Nicolas Guignard, directeur du Festival du film vert

Après une 15e édition décalée et interrompue deux fois suite aux restrictions sanitaires, cette édition 2021 a élargi ses lieux de projection. Elle lance ses festivités dans une nouvelle ville hôte, Annecy, ce samedi, avec l’attribution de ses distinctions, Prix Tournesol et Prix Jouvence. Les projections démarrent en parallèle dans plusieurs villes du canton, comme Montreux, ce samedi, ou Lausanne, mardi 7 septembre.

