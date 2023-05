17e édition samedi et dimanche – Avec Hug, le Genève Marathon passe la vitesse supérieure Le multiple champion olympique et du monde paralympique sera à nouveau en lice sur l’épreuve du semi-marathon. Il faudra se lever tôt dimanche pour venir l’applaudir. Pascal Bornand

Marcel Hug et son casque argenté seront de retour sur le parcours genevois. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

De tous les participants engagés, il possède le palmarès le plus prestigieux avec ses six médailles d’or paralympiques, ses neuf titres mondiaux et ses 18 succès remportés sur le bitume des plus grands marathons de la planète. Série en cours, of course! Un palmarès inégalé, en or massif, qui n’empêche pas Marcel Hug de rester fidèle à son casque argenté, devenu en vingt ans de carrière son emblème.