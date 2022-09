Les années JLG – Avec Jean-Luc Godard, l’Olympe du cinéma perd son dernier dieu vivant D’«À bout de souffle» au «Livre d’image» en passant par «Sauve qui peut (la vie)», le cinéaste franco-suisse – décédé à Rolle à l’âge de 91 ans – a sublimé le 7e art sans jamais cesser d’interroger ses codes. Boris Senff

Jean-Luc Godard en 1998. Une conscience du regard que l’on doit désormais retrouver dans ses films. KEYSTONE

Dieu est mort. Mais ce n’est pas exactement de cela que l’on va vous parler, même si Jean-Luc Godard, cinéaste superlatif qui vient de mourir à Rolle dans sa 92e année en ayant choisi le suicide assisté, avait gagné, au fil d’un parcours artistique aux rebonds et aux interrogations multiples, une stature démiurgique dès qu’il s’agissait d’évoquer l’évolution d’un 7e art qu’il avait marqué de façon indélébile. Au soir de sa vie, il était devenu cette figure, entre la statue du Commandeur mesurant les splendeurs du passé à l’aune des trivialités du présent et la Pythie (ou la Cassandre) annonçant les combats et les défaites du futur.