Abo Retour des prédateurs – Avec la «brigade défense du loup» qui patrouille dans les alpages Alors que le Canton met en place son dispositif pour «réguler» trois louveteaux du Marchairuz, le groupe de militants bien décidé à l’en empêcher redouble d’efforts, dans un climat tendu.

Dans le Jura vaudois, il y a désormais beaucoup de monde durant la nuit. Des agriculteurs, qui dorment avec leur bétail, mais aussi des militants amoureux du loup, qui s’interposent avec les gardes-faune du Canton. Florian Cella/24Heures

C’est à croire que nos alpages sont devenus une sorte de désert des Tartares où chacun s’observe dans un silence et dans une tension qui n’attendent que le premier coup de feu. Depuis début septembre, un drôle de jeu de piste se joue dans le Jura vaudois entre les gardes-faune de l’État de Vaud et plusieurs collectifs d’amoureux du loup. On se toise à coups de flashs de lampe de poche pendant la nuit.