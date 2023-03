Guerre en Ukraine – Avec la «compagnie des gamins», qui espionne les Russes à Bakhmout Ils sont ingénieurs, programmeurs ou passionnés de jeux vidéo. Munis de drones, ces jeunes soldats ukrainiens surveillent et ciblent l’ennemi sur le front. Margaux Benn - région de Bakhmout (Le Figaro)

Aux abords de Bakhmout, des soldats ukrainiens envoient un drone espionner les positions russes afin de renseigner le commandement et guider l’artillerie. 5 mars 2023. Aris Messinis/AFP

«Qu’as-tu vu, mon fils aux yeux bleus? Qu’as-tu vu, mon cher petit?» chante Bob Dylan dans l’habitacle du 4 × 4. «J’ai vu des fusils et des épées effilées dans les mains d’enfants.» Le rythme lancinant de «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» est troublé par ceux des cahots et des tirs d’artillerie. Son AK-47 calé entre les jambes, Vadim Adamov murmure les paroles. «C’est l’une des plus belles chansons que j’ai jamais entendues», déclare le jeune homme blond dans un anglais soigné.