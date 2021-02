Cameron Puertas évoque son rôle – «Avec la confiance, j’ose plus de choses» En quelques mois, le maître à jouer du LS a changé de dimension au sein du club vaudois. À 22 ans, il taille déjà patron, possédant à la fois la tête et les jambes. Nicolas Jacquier

À 22 ans, le jeune homme s’est naturellement adapté à la Super League . KEYSTONE

Au sein d’un LS caméléon, capable de s’adapter aux circonstances, Cameron Puertas s’est définitivement imposé comme un joueur dominant. Un élément qui compte, et dont l’absence se fait aussitôt sentir. «Avec la confiance, j’ose plus de choses, j’aime prendre mes responsabilités, confirme l’intéressé. Parmi les jeunes, je suis déjà l’un des plus anciens! Pour être important au sein du groupe, je me dois de prendre des risques. C’est mon jeu qui veut ça.»

À 22 ans, le jeune homme s’est naturellement adapté à la Super League, les statistiques ont suivi (déjà 4 buts et autant de passes décisives alors que son compteur était resté bloqué à 1 but et 2 assists la saison passée en Challenge League), les cartons jaunes aussi – «dans ce dernier domaine, je dois apprendre à me calmer», sourit-il.