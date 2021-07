Lacs de Neuchâtel et Morat – Avec la décrue, place à la remise en état des bâtiments Pompiers et Protection civile peuvent lancer les opérations de pompage dans près de 400 bâtiments touchés par la crue des lacs. Sébastien Galliker

Jusqu’à maintenant, les pompiers, ici le caporal Bryan Mouchet et le premier-lieutenant Samuel Conus, du corps de Cheyres-Châbles, ont sécurisé les lieux et incité les sinistrés à la patience. Chantal Dervey

Le niveau des lacs de Neuchâtel et Morat est encore haut (430,35 m) et l’eau bien présente dans certains secteurs inondés des communes riveraines. Mais avec la décrue en cours, les choses reviennent gentiment à la normale sur les rives. La navigation est ainsi à nouveau autorisée de jour, et après avoir sécurisé les lieux et incité les sinistrés à la patience, pompiers et Protection civile peuvent gentiment s’atteler à la longue remise en état des bâtiments touchés.

«Dans le canton de Vaud, on estime qu’environ 400 bâtiments sont impactés par la montée des eaux.» Claudia Dormeier Freire, chargée de communication de l’ECA