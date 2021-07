Lacs de Neuchâtel et Morat – Avec la décrue, une longue remise en état se dessine Les troupes d’intervention lancent les opérations de pompage dans les bâtiments touchés par la crue. Reportage à Cheyres. Sébastien Galliker

Jusqu’à maintenant, les pompiers, ici le caporal Bryan Mouchet et le premier-lieutenant Samuel Conus du corps de Cheyres-Châbles à proximité de la terrasse du restaurant La Lagune, ont sécurisé les lieux et incité les sinistrés à la patience. Chantal Dervey

Sur une table de la caserne du Corps des Sapeurs-Pompiers de Cheyres-Châbles, une imposante carte du village lacustre de Cheyres s’étend sur plusieurs mètres. De nombreuses parcelles du bord du lac sont colorées.

Un peu plus loin, une remorque chargée de tuyaux et de pompes est prête depuis plusieurs jours à intervenir. Quant au journal de bord lancé au début de l’alerte concernant la crue historique du lac de Neuchâtel, il compte déjà six pages d’intervention. Mais encore pas de pompage dans des bâtiments touchés.

«Jusqu’à maintenant, on répondait qu’il ne servait à rien d’intervenir tant que le lac était haut. On peut enfin commencer à certains endroits», présente le premier-lieutenant Samuel Conus, responsable d’intervention.