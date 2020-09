Placement sur liste rouge – Avec la France, Berne est «entre la peste et le choléra» Berne n’est pas pressé de décider si l’Hexagone doit figurer sur sa liste des pays à risque. Une prudence saluée dans les cantons de Vaud et de Genève, notamment par Mauro Poggia. Caroline Zuercher , Gabriel Sassoon

Des visiteurs font la queue devant le Louvre le 15 août dernier. AFP

La France sera-t-elle placée sur la liste rouge de la Suisse et les personnes qui en reviennent devront-elles se placer en quarantaine? Face à cette question, le Conseil fédéral continue de temporiser. Ou pour reprendre les mots d’Alain Berset, ce mercredi face à la presse: «Nous avons décidé de prendre encore le temps d’analyser la situation eu égard au fait que nous sommes pour la première fois dans cette discussion avec un pays avec lequel nous avons des frontières terrestres et énormément de contacts et d’échanges.»