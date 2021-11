Marché du logement – Avec la pandémie, le locataire est devenu plus exigeant Balcons plus prisés, jeunes moins prêts à loger n’importe où… La détente sur le marché des habitations vaudoises est confirmée par une étude qui analyse les changements d’habitudes. Alain Detraz

La détente du marché et l’évolution des attentes font que, sans balcon ou terrasse, les logements peinent à être occupés. VQH

Depuis plus de dix ans, le taux de vacance des logements ne cesse de grimper. La situation de pénurie dans le canton s’apaise, au point que le fameux taux de 1,5% de logements libres, qui signifierait la sortie de la situation de pénurie, devrait être atteint «à court terme». C’est une étude du bureau CBRE Switzerland, publiée par l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise, qui l’affirme. Selon les auteurs de celle-ci, cette situation devrait rester stable pendant plusieurs années avant de voir ce marché se crisper à nouveau. En attendant, l’étude pointe des changements dans la façon qu’ont les Vaudois d’appréhender leurs habitations.

«Le Covid-19 a marqué la conscience des ménages, qui vont garder à l’esprit cet exemple dans le choix de leur logement.» François Yenny, coauteur de l’étude sur le logement

Pour les acteurs de l’immobilier, cette détente peut être l’occasion de se préoccuper des envies des utilisateurs. Car la crise du coronavirus est passée par là – avec l’expérience du télétravail – et semble avoir orienté les attentes. «Jusque-là, les questions de mobilité et d’environnement ont dicté la planification des constructions, dit François Yenny, l’un des auteurs de l’étude. Or le Covid-19 a marqué la conscience des ménages, qui vont garder à l’esprit cet exemple dans le choix de leur logement.»

Pour ceux qui avaient jeté leur dévolu sur un petit appartement en ville pour éviter de penduler, le travail à la maison a pu les amener à reconsidérer leur choix. «Aujourd’hui, il y a des appartements sans balcon ni terrasse que l’on peine à louer», constate François Yenny.

Les jeunes veulent de la qualité

L’étude «Logement vaudois: entre équilibre et excédents» a également permis d’observer des changements de société. Chez les jeunes notamment. «Auparavant, les jeunes optaient pour un appartement le meilleur marché possible, dit Yvan Schmidt. Cela a changé car on constate que ce public a tendance à préférer faire l’impasse sur l’achat d’un véhicule, par exemple, pour s’offrir un logement de meilleure qualité.»

«Même dans la couronne lausannoise, il y a des appartements qui ne se sont loués qu’après une rénovation et une baisse de loyer» Yvan Schmidt, coauteur de l’étude.

Pour le coauteur de l’étude, le changement est lié à la question de la projection de l’image de soi sur les réseaux sociaux. Cette tendance s’observe sur le terrain. «Même dans la couronne lausannoise, il y a des appartements qui ne se sont loués qu’après une rénovation et une baisse de loyer», assure Yvan Schmidt.

De tels constats ont de quoi surprendre lorsqu’un regard en arrière rappelle le taux de logements vacants de 0,43% calculé en 2009. Selon l’étude présentée ce mercredi aux médias, la détente va se poursuivre ces prochaines années. Car le stock de terrains disponibles à court terme à la construction – essentiellement dans les agglomérations et centres régionaux – pourrait suffire jusqu’en 2040. Mais cela dépendra de la marche de l’économie.

«Ce sont les emplois qui entraînent la croissance de la population», rappellent les deux auteurs. Selon les trois scénarios élaborés en fonction d’une croissance faible, modérée et forte, la pression sur le logement pourrait ainsi se faire sentir à partir de 2030 déjà. «La seule vanne qui existe, c’est l’État, dit François Yenny. Et il ne faudra pas qu’il tarde trop à ouvrir de nouveaux terrains à la construction.»

Appel d’air des villes

Reste que la détente n’est pas uniforme dans le canton. La tendance à rejoindre les villes (lieu de travail et de liens sociaux) provoque un appel d’air à chaque fois que des logements neufs y apparaissent. Ainsi, la Broye, le Chablais et l’Ouest lausannois connaissent déjà une «suroffre» alors que les villes de Lausanne, Morges et Nyon offrent encore «un vrai potentiel de constructions».

Dans ce contexte, les auteurs de l’étude insistent désormais sur la nécessité de prendre en compte les attentes des ménages dans la construction de logements, «si l’on souhaite maximiser leurs chances d’être durablement occupés».

