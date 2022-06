Terroir vaudois – Avec La Pierre à Fromage, Oulens prend l’air de la montagne Paysan bio, Christophe Rey a choisi de quitter la filière du gruyère pour transformer son lait dans sa ferme, au feu de bois. Sébastien Galliker

Deux fois par semaine, Anne-Marie et Christophe Rey transforment 200 litres de lait bio de leur exploitation en fromage chauffé au feu de bois. Chantal Dervey

«Je me suis toujours dit que si je n’avais pas une ferme à reprendre en plaine, ce qui est une chance, je me serais bien vu à la montagne. Finalement, j’ai amené un peu de montagne ici.» Agriculteur à Oulens-sur-Lucens, Christophe Rey sort de plusieurs mois de transformations dans la ferme familiale de 1778. Durant son apprentissage, il avait travaillé dans le chalet de Blaise Chablaix, aux Mosses. Une expérience qu’il a toujours conservée dans son cœur. Si bien que depuis 2020, celui qui a aussi suivi la formation de fromager a installé chaudron, feu de bois et cave d’affinage dans les murs de sa ferme des hauts de Lucens. Comme à la montagne.