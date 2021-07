Abbatiale de Payerne - Avec la reine Berthe, l’histoire tombe sur un os

Archéologie – Avec la reine Berthe, l’histoire tombe sur un os Les résultats d’analyse, révélés il y a quelques jours, des restes exhumés du tombeau officiel de la reine, à Payerne, démontrent que ce n’est pas elle qui s’y trouvait, mais un homme. Berthe de Souabe demeure une énigme passionnante. Christophe Passer

Sous la pierre tombale attribuée à la figure mythique de la reine Berthe de Souabe, une boîte en bois renfermait les ossements d’un homme décédé au Moyen Âge. DR

Au-dessus du tombeau de Berthe, dans l’église paroissiale de Payerne, on a replacé la dalle noire mise en place lors du transfert en grande pompe, au 15e jour du mois d’août 1818, Assomption de Marie, de ce que l’on pensait être les restes de Berthe de Souabe. Deux cent trois ans plus tard, Anne-Gaëlle Villet, directrice-conservatrice des lieux, vous fait remarquer, dans l’inscription en latin sur le marbre, ces deux mots: «Ut Traditur», selon la tradition. «Dès cette époque, il y a un doute historique et scientifique sur ce que contient cette tombe. On sait tellement peu de choses sur Berthe, et tant d’histoires ont été projetées sur elle.»

L’été dernier, dans le cadre du nouveau parcours de découverte de l’abbatiale du XIe siècle, splendeur romane et clunisienne magnifiquement restaurée, un jeu de piste avait été proposé au public, avec l’aide d’archéologues et d’historiens. Une succession d’indices pour «découvrir» où se trouvait le tombeau de Berthe. Point culminant en public le 20 mai dernier, avec l’ouverture du sarcophage officiel, dans lequel les restes apparaissent enrubannés d’une toile fine. Cela pour des analyses qui ont donné rapidement leur verdict. Les ossements ne sont pas ceux de Berthe, morte en 961. Il s’agit d’un homme, qui a probablement vécu au XVe siècle. Caramba!

«Ce n’était pas complètement une surprise», explique pourtant Anne-Gaëlle Villet. «En 1817, ces restes avaient été mis au jour dans l’avant-nef de l’abbatiale, alors en travaux pour être transformée en prison (l’endroit sacré a servi à tout ou presque, après la Réforme). Il était à l’époque tentant pour le colonel François-Rodolphe de Dompierre, féru d’archéologie qui s’était alors pris de passion pour la découverte, d’imaginer que c’était ceux de Berthe, ce d’autant que les médecins consultés avaient pensé qu’il s’agissait de restes féminins. On en sait un peu plus aujourd’hui sur d’autres périmètres où la reine a pu être inhumée, puis déplacée. Mais en 1817 la seule certitude, c’était qu’elle avait été enterrée à Payerne.» La preuve: une visite de recueillement dans la cité broyarde, documentée à la fin du millénaire, de sa fille Adélaïde de Bourgogne, qui fut impératrice, régente du Saint-Empire romain germanique, et ensuite sainte.

Tombeau déplacé

Le tombeau présumé de la reine Berthe, installé en 1818 dans l’église, n’avait jamais été ouvert. DR Reportage à L'Abbatiale de Payerne pour Le Matine Dimanche.

Le tombeau de la figure mythique de la reine Berthe de Souabe a été ouvert sur le site de l'Abbatiale de Payerne (VD). Installé en 1818 dans l'église paroissiale, le sarcophage, encore jamais ouvert, a révélé un crâne entier et des ossements humains. DR 1 / 2

Au centre de l’abbatiale, au sol, une dalle rouge-brun, moderne, marque l’emplacement d’un tombeau très ancien, unique sur le site. Le coffrage est orné à l’intérieur d’une peinture rouge qui confirme un statut spécial. Mais cet endroit a aussi été fouillé, vers 1960. On a constaté qu’il renfermait des ossements épars, de plusieurs personnes, et qu’il avait déjà été visité, peut-être pillé.

Était-ce le tombeau initial où reposait Berthe? «C’est fort possible», reconnaît la directrice. La seule trace documentée de l’emplacement que l’on a, c’est par un religieux soleurois, en 1519, mais qui situe le monument funéraire encore ailleurs, dans le chœur. Brigitte Pradervand, historienne qui a participé aux travaux de recherches récents autour de la reine, raconte: «Le prévôt de Soleure fait cette année-là le voyage de Payerne. À la même époque, des restes humains sont aussi exhumés dans la cathédrale soleuroise: est-il venu voir le tombeau de Berthe en cherchant une inspiration pour un monument comparable dans sa ville? On peut le penser, mais il n’en dit rien. En revanche il décrit dans son texte une épitaphe «à côté du sépulcre de la noble reine Berthe (…) dans la partie gauche du chœur».

La reine avait donc bel et bien été déplacée, au Moyen Âge. Mais le chœur en question est immense, a subi depuis le XVIe siècle de nombreuses interventions et quelques fouilles: on n’y a jamais trouvé non plus les restes de Berthe.

«On a affaire tout de même à une personnalité étonnante et incroyable: deux fois reine, mère d’impératrice et de sainte.» Brigitte Pradervand, historienne

Qui était-elle au fond, cette reine mythifiée, qui donne dans Payerne son nom aussi bien à un café qu’à une impasse? «Ce qui est frappant, avec elle, c’est qu’elle n’est racontée, et si peu, qu’à travers ses maris», sourit Brigitte Pradervand. «C’est, comme souvent, l’histoire écrite par les hommes. Un premier époux, Rodolphe II de Bourgogne, avec lequel elle convole à la suite d’un arrangement voulu par son père. Et, une fois veuve, elle est remariée de force, semble-t-il, au roi d’Italie, Hughes d’Arles.» C’est presque tout ce que l’on sait d’elle, avec quelques mots souvent cruels de Liutprand de Crémone, courtisan italien, qui décrit en quelques lignes cette reine sans cesse cocufiée par son second mari.

«Ce que l’on a démontré très récemment dans nos recherches, poursuit Brigitte Pradervand, c’est que Berthe a vraiment fait l’objet d’une vénération constante, par les moines du monastère, à travers le temps. Ce n’est pas une figure qui a été oubliée puis ressortie ensuite. Les moines avaient même un jour anniversaire annuel, le 9 mars, où ils commémoraient Berthe en faisant bombance.» Elle était réputée pour être la fondatrice du monastère, même si ce n’était qu’en partie exact (elle fut appuyée par plusieurs membres de la famille royale de Bourgogne), et célébrée comme telle.

Le sceptre et la quenouille

Qu’en est-il enfin de cette image de filandière merveilleuse? «Elle est paraît-il née du sceau de son testament, où certains ont voulu voir une quenouille à la place de ce qui est bel et bien un sceptre», raconte l’historienne. Ce fameux testament apocryphe n’est peut-être pas complètement un faux (il date d’environ deux siècles après la mort de la reine). Il s’agissait sans doute d’une sorte «d’adaptation». «On peut imaginer que les moines l’ont recopié de l’original, cela pour y ajouter des dispositions qui les arrangeaient, concernant par exemple la nomination du prieur», explique encore Brigitte Pradervand. Reste que le «bon temps où la reine filait», beaucoup répété dans la Broye à partir du XIXe siècle, est peut-être lui aussi né d’une sorte de confusion.

L’excellent magazine d’histoire romand «Passé simple» a révélé il y a deux ans que le dicton était déjà utilisé en Italie dès le Moyen Âge, au sujet… d’une autre reine Berthe, vivant à Padoue au XIe siècle. Les légendes font souvent leur miel d’histoires séparées qui se télescopent pour n’en faire qu’une au final.

Anne-Gaëlle Villet est la directrice et conservatrice de l'Abbatiale de Payerne. DR

Au début du XIXe siècle, le nouveau canton de Vaud se cherchait en tout cas des figures identitaires. L’idée était de faire oublier la période de domination bernoise. Berthe et sa quenouille, son joli côté domestique, font alors bien l’affaire aux côtés du héros Davel. L’image correspond au rôle que l’époque colle, et pour encore longtemps, à la femme: «exemplaire», généreuse, aidant son prochain. «Évidemment, ça ne passe plus aujourd’hui, poursuit Brigitte Pradervand. On a affaire tout de même à une personnalité étonnante et incroyable: deux fois reine, mère d’impératrice et de sainte.»

Une femme puissante, dirait-on aujourd’hui. «Ce qu’il y a de formidable avec ces recherches, et cette ouverture du tombeau, c’est que cela a donné un élan, une curiosité scientifique et historique. On cherche désormais à connaître la reine, à trouver des documents pour en savoir plus sur sa personnalité et son destin.» Pour l’instant, de nouvelles fouilles dans le chœur de l’abbatiale ne sont pas prévues. Car ce ne sont plus seulement les restes de la reine que l’on cherche, mais bien le mystère et l’âme de Berthe de Souabe elle-même.

