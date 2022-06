Quatre filles dans le vent – Avec la Sailing Squad, la femme est l’avenir du BOM La Banque Mirabaud, sponsor titre du Bol d’Or, a choisi de mettre en lumière un équipage international 100% féminin qui sera le parrain de la 83e édition. Grégoire Surdez

Une Suissesse, une Américaine, une Italienne et une Hollandaise ont été sélectionnées l’été dernier sur dossier pour disputer ce Bol d’Or à bord de Sailing Squad. VANDYSTUDIO

Et si la femme était l’avenir du BOM? Avec la Sailing Squad de Mirabaud, la plus grande régate du monde en eaux fermées apporte sa contribution à la promotion des navigatrices dans un milieu qui reste encore très, trop sans doute, conservateur et masculin. Quatre filles dans le vent, qui ne se connaissaient ni d’Ève, surtout, et ni d’Adam, ont été réunies pour devenir les ambassadrices, c’est tout de même plus adéquat que parrain, du Bol d’Or Mirabaud, 83e du nom.