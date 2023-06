La Côte manque d’eau – Avec la sécheresse, les interdictions d’arrosage sont de retour Nyon et quelques communes du district de Morges interdisent le gaspillage du précieux liquide. Les sources se tarissent rapidement. Raphaël Ebinger Lise Bourgeois

À Nyon, les mesures d’économie d’eau sont prises plus tôt que l’année dernière, qui avait également été marquée par une forte sécheresse. Getty Images/image d’illustration

Alors que les vacances d’été n’ont pas encore commencé, les premières restrictions d’eau sont déjà annoncées. Nyon interdira l’arrosage dès lundi prochain. Huit communes autour du chef-lieu, qui sont reliées au réseau des Service industriels de Nyon, sont aussi concernées. Et ce n’est qu’un début. Plus à l’est, Hautemorges, Échichens, Chigny, Vufflens-le-Château et Vaux-sur-Morges ont pris des mesures similaires. L’état des sources et des nappes phréatiques est comparable à 2022, année exceptionnellement sèche (lire encadré).