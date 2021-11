Gestion problématique – «Avec la STEP de Gland, on a trop tourné en rond» Une station d’épuration saturée et, en conséquence, un gel partiel des constructions. Le député de Luins Jean-Marc Sordet interpelle le Conseil d’État. Yves Merz

Sous Gland, la station d'épuration des eaux usées de la Dullive, gérée par l'APEC pour 21 communes, arrive à saturation. 24 heures/Philippe Maeder

Le constat posé par le député Jean-Marc Sordet, ancien syndic de Luins, est sans équivoque: «Par gros temps, la STEP de Gland ne parvient plus à épurer l’eau des 21 communes du bassin versant concerné, au point que cela hypothèque la construction de nouveaux bâtiments.» À son avis, c’est le résultat d’une gestion problématique du projet de la nouvelle STEP.

Situé dans la commune de Gland, le terrain du Lavasson, en zone agricole, doit faire l’objet d’un plan d’affectation. Il a été choisi après deux études comparatives avec d’autres sites.

Dès lors, il demande au Conseil d’État si le Canton, qui se doit de mettre en œuvre les dispositions fédérales telles que le traitement des micropolluants, n’aurait pas dû s’assurer que l’Association intercommunale (APEC) maîtrise le pilotage de ce projet. Son interpellation a été développée ce mardi au Grand Conseil.

Le député UDC Jean-Marc Sordet, ancien syndic de Luins. VQH

«Pourquoi le projet a pris un tel retard alors qu’on connaît la croissance démographique de notre région? questionne Jean-Marc Sordet. Après des années, le plan partiel d’affectation du Lavasson, à Gland, n’a toujours pas été validé. On invoque des problèmes liés à la compensation des surfaces cultivables (SDA), mais de quelles surfaces parle-t-on? Tant qu’un avant-projet ficelé ne lui a pas été présenté, le Canton ne se prononce pas. C’est le chat qui se mord la queue. N’aurait-il pas fallu un contrôle préalable du cahier des charges effectué par le Canton?»

Pour étayer son interpellation, le député se réfère à un rapport demandé par la Commune de Luins au bureau BG Ingénieurs Conseils. Ce rapport montre qu’en utilisant des procédés alternatifs de traitement des eaux usées, on pourrait construire une STEP plus compacte, plus économe en terrain. Il prend l’exemple de la STEP de Lucens. Dès lors, celle de Gland aurait pu être construite ailleurs, sur un site déjà classé, et il y aurait eu moins de temps perdu. «Ce qui me dérange, c’est qu’on soit parti d’une idée fixe, sans la remettre en question. Il a manqué et il manque encore un chef de projet», regrette le député.

