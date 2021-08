Lilian Clerc, 108 ans – «Avec la vie que j’ai menée, je ne comprends pas comment je suis encore là» Vice-doyenne du canton, la Lausannoise a fêté son anniversaire le 22 août. Elle se dit curieuse, active, résiliente et indomptable. Claude Beda

Lilian Clerc se dit «vive et indomptable». 24 HEURES

Lilian Clerc a anticipé notre rendez-vous matinal, car elle voulait profiter de la belle journée ensoleillée qui était annoncée. Au programme, une sortie dans le Jorat, avec une fondue en prime.

La Lausannoise a fêté ses 108 ans le 22 août. La vice-doyenne du canton, de quelques jours plus jeune que son aînée, nous accueille à l’EMS Petit-Flon à Lausanne. C’est elle qui lance la discussion, s’excusant pour un léger problème d’ouïe: «J’espère que je ferai honneur à notre établissement de la Fondation Bois-Gentil.»

On lui parle de son bel âge. «Je n’aime pas les chiffres, tranche-t-elle avec un grand sourire. Je suis sans doute un monument. Toutefois, avec la vie que j’ai menée, je ne comprends pas comment je suis encore là.» On sent toutefois que cette dame au verbe truculent et à l’humour exquis a une petite idée sur le sujet.