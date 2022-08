La rencontre: Donna Leon – «Avec l’âge, comme les poissons, nos écailles tombent» Donna Leon, la créatrice du commissaire Brunetti, sera présente à Morges, à l’occasion du Livre sur les quais qui se tient du 2 au 4 septembre. Interview. Berna Gonzalez Harbour (El País)

La romancière américaine Donna Leon sera présente à l’édition 2022 du Livre sur les quais (Morges, du 2 au 4 septembre.) KEYSTONE

Donna Leon nous partage ses réflexions sur la littérature. L’interview est réalisée précisément au moment des trente ans de la naissance de Brunetti, son célèbre commissaire, qui a attiré des lecteurs du monde entier dans son univers culte, intrigant et sophistiqué. Mais avant tout, l’autrice, née dans le New Jersey en 1942, établie durant des dizaines d’années à Venise et, actuellement, en Suisse, commente avec effroi la sécheresse qui ravage cette région.