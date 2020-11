Série à voir sur Netflix – Avec «L’autre côté», le novavirus dicte sa loi à une série pré-Covid Écrite avant la pandémie par des Espagnols, «L’autre côté» décrit un futur où la maladie a généré une dictature et une ségrégation spatiale entre les privilégiés et le reste de la société. Olivier Bot

Une pandémie peut-elle amener une société à préférer la sécurité à la liberté? Et une dictature ségrégationniste à s’installer? La série «L’autre côté» (à ne pas confondre avec «De l’autre côté») diffusée sur Netflix en même temps qu’à la télévision espagnole, cet automne, l’imagine. De quoi faire fantasmer un peu plus ceux qui dénoncent les mesures anti-covid comme un avant-goût d’un contrôle sans limite des citoyens, voire les prémices d’un pouvoir dictatorial.

C’est dans ce contexte dystopique que l’intrigue de «La Valla» (le titre espagnol) s’attache à suivre les démêlés quotidiens d’une famille avec ce pouvoir. Écrite et tournée plus d’un an avant l’apparition du Covid-19, cette série met en scène un monde déstabilisé par le manque de ressources naturelles et l’apparition d’un virus mortel sans remède. Pour s’en protéger, une élite liée à la dictature qui s’est mise en place s’est isolée du reste de la population, contrôlant les passages entre la zone où elle habite, le secteur 1, et le reste de la ville.