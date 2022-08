Rock à La Tour-de-Peilz – «Avec le budget chips d’un groupe de hip-hop, on peut faire un disque» Le festival boéland Nox Orae ouvre jeudi avec The Limiñanas. Interview de la moitié de ce duo rock aux collaborations multiples, Lionel Limiñana. Boris Senff

The Limiñanas, Marie et Lionel, à l’Aéronef de Lille, en 2018.

L’underground remonte inexorablement à la surface. Régurgitation de fond de garage atypique dans un monde musical français plutôt étranger à la notion de rock, The Limiñanas ne peine plus à se faire une place au soleil avec sa transe binaire, zébrée de pénombre, de punk et de paroles incongrues.