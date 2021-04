C’est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Dans les années 90, Amsterdam n’attire pas que les amoureux de Van Gogh et les amateurs de tulipes. Depuis une vingtaine d’années, la ville est la capitale mondiale de la marijuana en vente libre. Tous les jours, la gare «Centraal» charrie son lot d’aficionados du joint. Ils n’ont pas à chercher bien loin, les coffee-shops sont accolés les uns aux autres. Ils s’entassent le long des canaux qui serpentent dans la ville. À l’époque, l’herbe qui a poussé pas loin se négocie en florins.

Aujourd’hui, les coffee shops n’ont pas disparu mais la donne a changé. Il y en a de moins en moins et le touriste n’y est plus forcément le bienvenu. On ne paie plus en florins mais en euros. Et le cannabis qui s’arrache ici n’a pas été cultivé sous un moulin mais en Californie.

Car l’eldorado du cannabis récréatif se trouve désormais outre-Atlantique, à cheval entre le Canada et les États-Unis. New York est en passe de retrouver le nom que lui avaient donné les colons néerlandais au XVIIe siècle: New Amsterdam. Le curseur s’est déplacé mais le paradigme est le même. La guerre contre la drogue «douce» a échoué, on a donc décidé de changer de politique. La prohibition, qui a montré ses limites, n’entame pas la consommation. La santé et la sécurité publiques n’y gagnent pas grand-chose non plus. Et, accessoirement, une manne substantielle échappe à l’État.

Dans le cadre des essais pilotes qu’elle vient d’autoriser, la Suisse s’apprête elle aussi à vendre de l’herbe loin de tout but thérapeutique. Mais notre pays n’est pas près de devenir la prochaine étape du tourisme cannabique. Car au pays du compromis, pour ne froisser personne et pour passer la rampe politique, on a décidé de jouer la prudence en encadrant l’expérience de façon très stricte.

Mais qu’on ne s’y trompe pas! Cette prudence de sioux doit aussi servir à se préparer à l’inévitable, la régulation d’un marché qui finira bien par s’imposer. Dopés par l’expérience du cannabis légal, les pros du secteur, plus habitués à travailler sur le génome du cannabis en laboratoire qu’au deal de rue, sont prêts. Ils n’attendent qu’un feu vert. Que la pression de l’étranger, le changement des mentalités, les rentrées fiscales à la clé, les milliers de nouveaux emplois promis ou encore les avantages qu’en tirerait l’agriculture finiront bien par leur donner.

