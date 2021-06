Après l’échec de la loi CO 2 – Avec le départ de Petra Gössi, le PLR perd sa boussole verte La présidente des libéraux-radicaux a annoncé sa démission. Le parti doit lui trouver un successeur pour les prochaines élections fédérales. Florent Quiquerez , Berne

Petra Gössi ne sera plus présidente du PLR. Elle vient d’annoncer sa démission pour la fin de l’année. Keystone

Dans son entourage proche, on le jure: Petra Gössi a pris la décision de quitter la présidence du PLR bien avant l’échec mortifiant de la loi sur le CO 2 . Et pourtant, impossible de dissocier cette démission du naufrage de dimanche, tant la Schwytzoise incarnait le virage vert de son parti.

L’annonce a pris tout le monde de court. Et c’est sur les réseaux sociaux que Petra Gössi a expliqué les raisons de son choix. Si elle quitte la présidence, c’est pour de nouveaux objectifs personnels et professionnels. Finir sa carrière en pantouflant comme politicienne dans les conseils d’administration, très peu pour elle, qui vient de fêter ses 45 ans.