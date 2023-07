Canicule à Genève – Avec le mercure qui s’affole, les oiseaux tombent comme des mouches Le Centre ornithologique de réadaptation croule sous les appels de personnes ayant trouvé des oiseaux victimes des températures torrides. Antoine Grosjean

Les pompiers sont venus prêter main-forte au Centre ornithologique de réadaptation (COR) pour remettre de jeunes martinets au nid. BASTIEN GALLAY

Les passants lèvent les yeux au ciel. Ce mardi matin, au 59 de la route de Frontenex, le SIS (Service d’incendie et de secours) a déployé la grande échelle jusque sous le toit de cet immeuble de sept étages. Un incendie? Pas du tout. Les pompiers sont venus prêter main-forte au Centre ornithologique de réadaptation (COR) pour remettre de jeunes martinets au nid.

Ces élégants volatiles sont remis en liberté après avoir été soignés par l’institution de Genthod, qui ne chôme pas par ces jours d’intense chaleur. En effet, les oiseaux – surtout les plus jeunes – souffrent beaucoup quand le mercure s’envole. Depuis ce week-end, le COR croule sous les appels de personnes ayant trouvé des bêtes accablées de chaleur.

«Rien que lundi, nous avons recueilli près d’une trentaine d’oiseaux, dont quatorze martinets», confie Patrick Jacot, le directeur et fondateur du COR. Depuis vendredi, ce sont plusieurs dizaines de pensionnaires à plumes qui ont été pris en charge. Si la canicule met à mal beaucoup d’espèces d’oiseaux, comme les moineaux et les rouges-gorges, les martinets sont parmi les plus touchés.

«Ce sont eux qui paient le plus lourd tribut», déplore l’ornithologue. Car les martinets nichent sous les tuiles ou dans d’autres anfractuosités situées en hauteur, dans des endroits qui deviennent particulièrement torrides en ce moment.

Petits condamnés

De plus, ces cavernicoles qui passent le plus clair de leur temps dans les airs – y compris pour dormir et se reproduire – ne peuvent pas se poser à terre. À cause de leurs longues ailes et de leurs courtes pattes, ils sont incapables de décoller du sol. Si un de leurs petits tombe du nid, ils ne pourront donc pas aller lui porter secours et devront se résoudre à l’abandonner.

«Les jeunes martinets seront bientôt prêts à prendre leur envol pour migrer, explique Patrick Jacot. Les plus grands cherchent parfois à quitter le nid, où la chaleur peut devenir insoutenable. Mais ils ne savent pas encore vraiment voler et, en général, ils tombent au sol. Là, ils risquent de se faire manger par des chats ou des corneilles. Ou alors ils se font brûler par le bitume, qui peut atteindre 50 degrés quand le thermomètre monte à 30. Les plus jeunes, qui n’arrivent pas à atteindre la sortie du nid, y succombent parfois sous l’effet de la chaleur.»

À la route de Frontenex, huit jeunes martinets victimes de la canicule ou délogés par des chantiers ont pu être replacés dans des nichoirs. BASTIEN GALLAY

Appel aux bénévoles

Le COR ne sait plus où donner de la tête et fait appel à toutes les bonnes volontés pour venir donner un coup de main. Avis à ceux qui se sentent une âme de bénévole! Quant à ceux qui trouveraient un oiseau mal en point, il est recommandé avant toute chose d’appeler le COR, au 079 624 33 07, puis de lui envoyer une photo de l’animal. «On vous donnera des conseils sur les premiers soins à apporter. Cela varie en fonction de l’espèce et du stade de développement de l’oiseau», explique Patrick Jacot.

«Il est possible de toucher un oiseau pour le déplacer, l’odeur humaine ne pose pas problème. En revanche, il ne faut surtout pas essayer de le faire boire, prévient l’ornithologue. Si on s’y prend mal, le liquide peut aller dans un petit trou derrière la langue et finir directement dans les poumons. Il faut au moins dix jours pour apprendre à quelqu’un à donner à boire aux oiseaux. De même, il vaut mieux ne pas essayer de les nourrir si on ne sait pas comment s’y prendre.»

À la route de Frontenex, huit jeunes martinets – victimes de la canicule ou délogés par des chantiers – ont pu être replacés dans des nichoirs. Cela après avoir vérifié avec une minicaméra qu’il y avait encore de la place et que leur âge correspondait à celui des autres oisillons présents. «Ils seront adoptés par les adultes», assure Patrick Jacot. La veille, 25 martinets ont été remis dans des nichoirs à l’aéroport.

