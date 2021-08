Fusion du réel et du virtuel – Avec le «metaverse», les géants de la tech démarrent leur quête du graal Au sein des grands groupes, ce sont des milliards de dollars qui sont actuellement dépensés pour concevoir cet espace où univers réel et virtuel finissent par se confondre. Décryptage. Olivier Wurlod

Développé par Facebook, Horizon Workrooms est un outil de travail utilisant la réalité virtuelle pour réunir dans une même salle des salariés sous la forme d’avatars.

Comme certainement pas mal de salariés sur la planète, Mark Zuckerberg en a marre des séances de travail en visioconférence. «Moi qui ai eu mon lot de séances au cours des douze derniers mois, j’ai parfois du mal à me souvenir dans quelle réunion quelqu’un a dit quelque chose parce qu’elles se ressemblent toutes et se mélangent toutes. Je pense que c’est en partie dû au fait que nous n’avons pas ce sentiment de présence dans l’espace», raconte le fondateur et patron de Facebook dans un vaste entretien donné au site The Verge.

Le Covid a fini de convaincre le milliardaire américain d’ouvrir le nouveau chapitre pour sa société: celui du metaverse (ou métavers en français, contraction de méta et univers). Jeudi, il en présentait une application concrète avec Horizon Workrooms, un outil de travail collaboratif en réalité virtuelle. Cette première étape devrait être suivie de nombreuses autres étant donné que depuis quelques semaines, sous la supervision de la division réalité virtuelle et augmentée du géant californien, c’est toute une équipe qui a été montée pour permettre au réseau social de réussir ce basculement. Mais ce metaverse dont Mark Zuckerberg prétend rêver depuis sa plus tendre enfance, c’est quoi? Décryptage en quelques points clés.