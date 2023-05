Vous avez travaillé un an sur cet horaire. Attendiez-vous autant de critiques?

Nous comprenons les interrogations de la population. Cet horaire a été élaboré avec les sept cantons de Suisse occidentale. Ensemble, nous avons identifié les points forts et les points faibles. Nous savions que certains clients n’allaient pas être satisfaits. Les défis sont multiples. Il s’agit de réaliser les travaux nécessaires, tout en assurant la ponctualité et en amenant les voyageurs à destination. Il fallait aussi tenir compte du trafic marchandise. Pour y parvenir, nous avons dû allonger des temps de parcours et renoncer à la ligne directe entre l’arc jurassien et Genève. De toutes les solutions, on a cherché celle avec le maximum de gagnants.