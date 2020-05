Les entreprises et le coronavirus – Avec le printemps, la maison Roduit retrouve ses couleurs de saison Freiné dans sa croissance, mais pas stoppé, le primeur en gros du Mont-sur-Lausanne compte garder sa nouvelle clientèle séduite par les fruits et légumes du terroir. Jean-Marc Corset

Stéphane et Christophe Roduit espèrent que les gens continueront à consommer les produits de saison du terroir. JEAN-PAUL GUINNARD LE MONT-SUR-LAUSANNE LE 18 MAI 2020. Roduit SA, primeur en gros, comment l'entreprise s’est organisé pendant la crise du coronavirus. ( G a D) les directeurs de l'entreprise, Stéphane et Christophe Roduit. © (24 HEURES /Jean-Paul Guinnard) 24HEURES

Lorsqu’on entre ces jours dans les halles frigorifiques de la maison Roduit SA au Mont-sur-Lausanne, on respire le printemps à plein nez. Les parfums de légumes et de fruits frais, salades, verdure et fraises, s’entremêlent. Après avoir dû lever le pied, bien que travaillant dans un secteur essentiel pour alimenter la population, le primeur en gros espère peu à peu retrouver son rythme de croisière. Mais les restaurants reprennent lentement vie et la restauration collective dans les entreprises attend encore son heure.