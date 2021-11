Evolution des animaux – Avec le réchauffement, les becs de certains oiseaux grandissent Une méta-analyse récemment publiée le montre: pour tenter de s’adapter aux changements climatiques, certaines espèces subissent des changements morphologiques importants. Saskia Galitch

Sous nos latitudes, la niverolle alpine a subi des modifications du tarse et de la couleur de son plumage. KEYSTONE

Le réchauffement global a de nombreuses conséquences sur la nature. Parmi celles-ci, des changements morphologiques chez les animaux, dont le corps évolue pour tenter de s’adapter aux nouvelles conditions environnementales. Ainsi, le bec de certaines espèces d’oiseaux a significativement grossi ces dernières décennies, comme le montre une méta-étude internationale*, publiée il y a quelques semaines par une équipe de scientifiques conduite par la chercheuse australienne Sara Ryding.

Des exemples? En Australie, les températures ont significativement augmenté depuis la fin du XIXe siècle (+0,6 degrés Celsius rien qu’entre 1950 et aujourd’hui). Or, chez le lori, tout comme chez d’autres perroquets locaux, une augmentation de 4 à 10% de la taille du bec a été observée depuis 1870 – les scores les plus élevés (jusqu’à 10%) concernant les animaux dès 1950, justement. Même constat en Amérique du Nord, chez le ravissant junco aux yeux noirs. Ou chez les pinsons des Galápagos, qui, scrutés entre 2003 et 2011, ont montré des fluctuations «beccales» sensibles en fonction des conditions climatiques de l’année précédente. Par ailleurs, des cailles japonaises élevées en laboratoire à des températures plus élevées que celles de leur habitat habituel ont développé des becs plus longs, s’adaptant ainsi aux changements environnementaux en une seule génération.