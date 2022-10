Grand Conseil vaudois – Avec le sexisme des Abbayes vaudoises, Oriane Sarrasin a mis dans le mille La députée a vu se déchaîner contre elle menaces et insultes pour une interpellation sur l’embrigadement des écoles défilant avec les rois masculins du tir. Ce qui s’appelle viser là où ça fait mal. Christophe Passer

La députée vaudoise, saisie cette semaine à Lausanne, entend continuer à poser des «questions dérangeantes». YVAIN GENEVAY

Elle dégage un mélange de douceur et de détermination. Oriane Sarrasin, 40 ans, députée socialiste au Grand Conseil vaudois venue de Crissier, Ouest lausannois, apparaît pondérée, fine dans la discussion, jeans et baskets, prête à débattre et concilier. Une sorte de résistance, aussi, presque de résilience: il en faut devant l’écœurant tombereau d’insultes, menaces, propos graveleux et autres dégueulasseries qui lui sont tombés dessus depuis une quinzaine de jours.