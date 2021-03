Le dernier-né des musées vaudois Afficher plus

Le parcours mêle faits historiques et de petites touches d’humour. Chantal Dervey

Dans la roche, face au château de Chillon (qui ne rouvrira qu’en avril), le fort de Chillon s’est lancé à la conquête de son public en décembre 2020 et il n’a eu que quatorze jours de vie jusqu’ici. Mais quand même 2000 visiteurs, joli score qui permet à ses initiateurs de conforter l’intérêt de ce parcours tracé in vivo dans l’ancien fort militaire avec le sérieux historique nécessaire et quelques touches coquines. Qu’on soit fasciné par la stratégie militaire ou un peu moins, on ne voit pas le temps passer (en moyenne nonante minutes) dans ces couloirs longtemps secret-défense. Le quotidien des soldats, leur histoire depuis sa création en 1941, celle du Réduit national piloté par le Général Guisan et au-delà de la Suisse, tout s’anime, interactif et ludique dans une pertinente muséographie.