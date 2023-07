Vacances sans avion – «Avec le train on a plus vite l’impression d’être très loin» Ces familles ont décidé de voyager à l’étranger en train plutôt qu’en avion. Et «sans renoncer à rien». Olaf König

Raphaëlle, Robin et Thomas Lecuyer dans leur nouvel appartement de l’écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne. Photo: Marie-Lou Dumauthioz pour 24Heures

Faut-il aller en vacances à l’autre bout du monde en avion pour ressentir le dépaysement? «Non!» clament Thomas et Raphaëlle Lecuyer, un couple de quadras Lausannois qui a décidé de privilégier des vacances sans prendre l’avion, avec leurs deux enfants Robin et Joséphine.

Trois semaines dans le sud de l’Italie l’année dernière et trois semaines dans les Cévennes puis sur la Côte de Granit rose en Bretagne cet été, cette famille n’a pas l’impression de renoncer à quoi que ce soit en ne prenant pas l’avion. Bien au contraire, «voyager avec le train est bien plus confortable; on échappe aux contrôles de sécurité, aux longues heures d’attente dans les aéroports, aux sièges exigus des avions, et on prend le temps de visiter les endroits que l’on traverse», s’enthousiasme Thomas.

Sur le chemin des Pouilles l’année dernière, la famille Lecuyer a profité du trajet pour faire une halte de quatre jours à Rome à l’aller, puis quelques jours à Naples au retour. «Le trajet nous a fait faire un petit tour de l’Italie, et du coup, on découvre beaucoup plus de choses» se réjouit Thomas.

Prise de conscience

Et qu’est-ce qui explique ce choix? «On a eu une prise de conscience écologique, et même si c’est une goutte d’eau dans l’océan, on essaie de faire notre part», déclare Raphaëlle. Tous deux ne sont pas totalement opposés à l’utilisation de l’avion, et Thomas, dont une partie de la famille travaille dans l’aviation, éprouve même une certaine admiration: «L’avion est une merveille technologique, mais pouvoir le prendre devrait avoir une vraie valeur, un côté exceptionnel».

Cette famille privilégie désormais des destinations européennes, et leurs projets de vacances sont conçus pour limiter leur empreinte carbone. Ils se réfèrent volontiers à des guides de voyage proposant des itinéraires en accord avec cette approche, et qui suscitent du désir. Selon Thomas, il est essentiel de montrer que des destinations plus proches et d’autres façons de voyager sont tout aussi désirables que voyager à l’autre bout du monde en avion: «Si je vous montre le littoral breton qu’on ira visiter cet été, vous verrez qu’il n’a rien à envier aux Maldives».

Le choix du train

Ce sera aussi un périple ferroviaire pour la famille de Charlotte Gabriel, une jeune juriste vaudoise qui habite en ville de Berne. Avec son compagnon Sales et leur petite fille d’une année, Ines, ils partiront deux semaines à Liverpool pour leurs vacances estivales.

Après une première expérience fructueuse à Toulouse lors des vacances de printemps, ce couple de trentenaires repart en train. «En prenant le train de nuit pour faire Paris – Toulouse, notre petite fille est probablement celle qui a le mieux dormi de tout le compartiment», précise non sans humour Charlotte, qui confie avoir dû la réveiller à leur arrivée le lendemain. Cet été, lors du trajet vers Liverpool, la petite famille a prévu une halte de quelques jours à Lille, pour couper le trajet et profiter de l’occasion pour visiter la ville.

Charlotte est une habituée du pass InterRail, et elle ne tarit pas d’éloges sur le voyage en train: «On a de l’espace, on peut admirer le paysage, on n’a pas d’attente, on arrive directement dans les centres-villes, et on peut faire marcher la petite dans les wagons pendant le trajet». «Les belles destinations en Europe ne manquent pas, et, avec le train, la durée du trajet fait qu’on a vite l’impression d’être très loin, et de connaître le dépaysement», ajoute-t-elle.

1 / 2 Charlotte Gabriel et sa fille Ines lors de leur périple en direction de Toulouse. Photo: Sales Hollinger

C’est également pour des raisons écologiques que la famille de Charlotte et Sales évite de prendre l’avion, même si le confort est également à l’avantage du train selon eux. Et pour les coûts du trajet? Le pass InterRail étant très avantageux, ils ne se renseignent même pas sur les alternatives en avion. Ce d’autant plus qu’ils logeront sur place gratuitement, grâce à un échange de logement avec une famille anglaise, et ont ainsi plus de budget à consacrer au transport.

L’avion n’est pas exclu

Bien que convaincus par leur démarche, ces deux familles n’excluent pas pour autant définitivement l’avion pour de grands voyages lointains, et n’estiment pas qu’il faudrait avoir honte de le prendre, pour autant que son recours soit peu fréquent, et que la destination l’exige.

Par ailleurs, ces deux familles dénoncent la mollesse des pouvoirs publics, qui, selon elles, ne légifèrent pas pour diminuer le recours à l’avion, et reportent tout sur la responsabilité individuelle. «À quel point ce sont les individus qui doivent faire des efforts, et non les États qui pourraient interdire les vols de jets privés par exemple, ou imposer une réduction de l’offre?» s’interroge Charlotte.

Dans tous les cas, ils voyageront avec un plaisir affiché en train cet été, et scruteront avec intérêt le développement de l’offre ferroviaire, en particulier celle des trains de nuit.





Olaf König a rejoint la rédaction Tamedia en septembre 2022, au sein de l’équipe en charge du datajournalisme et du journalisme visuel. Géographe de formation, il a longtemps travaillé à l’Office fédéral de la statistique, où il a notamment dirigé le service de cartographie thématique. Plus d'infos

