L’égalité entre filles et garçons, notamment en matière d’orientation scolaire et professionnelle, est prévue par la loi, selon l’article 10 de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). L’école veille à cette égalité et l’État déploie d’ores et déjà d’importants efforts pour gommer les disparités en termes d’égalité des chances entre les sexes. Beaucoup de ces efforts concernent les filles et visent à combler le gouffre historique qui sépare les femmes et les hommes sur le plan professionnel.

Mais l’école est-elle seule responsable d’assurer l’égalité entre filles et garçons? Qu’en est-il de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)? La RSE désigne la responsabilité des entreprises quant aux effets de leur activité sur la société et l’environnement. Elle embrasse une large palette de thèmes dont les entreprises doivent tenir compte.

«Travailler conjointement avec l’école afin d’ouvrir les horizons professionnels des jeunes.»

En Suisse, le cadre de référence en matière de RSE est l’Agenda 2030 des Nations Unies et ses dix-sept objectifs. Sa mise en œuvre au niveau national est inscrite dans la Stratégie de la Confédération pour le développement durable. Parmi les principaux défis, on trouve l’égalité des sexes (objectif 5). Cet objectif vise notamment l’égalité salariale et une représentation féminine adéquate dans les instances décisionnelles et les fonctions dirigeantes des entreprises*.

Et si on ajoutait à cela l’égalité des chances, qui se joue à l’école? Les entreprises pourraient ainsi être encouragées à travailler conjointement avec l’école afin d’ouvrir les horizons professionnels des jeunes. Envisager une telle action conjointe public-privé n’est certes pas tâche facile, car si les élèves sont de potentiels futurs employés et employées, ils sont aussi de potentiels consommateurs et consommatrices qui doivent être protégés de «toute forme de propagande commerciale», comme le prévoit à juste titre l’article 11 de la LEO.

Avec de la volonté

Mais cela n’est pas impossible! L’exemple de l’action «Futur en tout genre» (Journée Oser tous les métiers dans le canton de Vaud) montre bien qu’avec de la volonté (politique), on y arrive. Cette action très bienvenue reste néanmoins ponctuelle, puisqu’elle ne se déroule qu’une seule journée par année.

Est-il possible d’imaginer des initiatives plus ambitieuses susceptibles d’intéresser les entreprises sans perturber ni leur rythme ni celui des écoles? C’est le pari qu’a fait l’association Mod-Elle, qui propose aux entreprises, dans un cadre agréé, de permettre à leurs employées d’intervenir auprès des élèves pour leur faire découvrir leurs métiers. «Travailler ensemble!» N’est-ce pas là un idéal autour duquel le monde de l’éducation et celui de l’entreprise devraient naturellement se rejoindre?

Andrea Delannoy Afficher plus Économiste, présidente et fondatrice de Mod-Elle , association qui lutte contre les stéréotypes de genre influençant les aspirations et limitant les choix de carrière des jeunes.

