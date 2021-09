Une planche de salut - Avec leur longboard, elles apprennent le courage aux femmes

«Le longboard m ’ a apporté plus de confiance en moi. Ça m ’ a permis de me centrer sur moi, alors que jusque-là , j’avais tendance à m’éparpiller. Sur ma planche, je trouve un équilibre. » Ingrid, la maman



« Avant , je n’avais pas d’activité, là , j’ai trouvé un truc où je me sens libre. Quand je sens le vent dans mes cheveux, je me sens seule au monde, c’est trop bien. Ça permet de se relâcher, il faudrait conseiller ça à tous les gens qui sont stressés. » Adriana, sa fille

Yvain Genevay