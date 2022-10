Danger au crépuscule – Avec l’heure d’hiver, gare au gibier sur les routes! En raison du changement d’heure ce week-end, le risque de collision est accru, avertit la Protection suisse des animaux. Conseils pratiques. Auriane Page avec ATS

De nombreux animaux sauvages sont dépassés par le volume du trafic qui est soudainement modifié, explique jeudi la PSA dans un communiqué. (Photo d’illustration) GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Avec le changement d’heure ce week-end, il fera nuit plus tôt, ce qui augmentera le risque de collision avec des animaux sauvages, prévient la Protection suisse des animaux (PSA). Elle invite les automobilistes à adapter leur vitesse.

De nombreux animaux sauvages sont dépassés par le volume du trafic qui est soudainement modifié, explique jeudi la PSA dans un communiqué. Comme il fait nuit plus tôt, davantage de voitures se trouvent sur les routes au crépuscule. Or, c’est à ce moment de la journée que les chevreuils, les cerfs et les sangliers aiment se déplacer pour ramasser des glands et d’autres fruits tombés des arbres.

Il faut également bien garder à l’œil le côté droit de la route. (Photo d’illustration) KEYSTONE/ARNO BALZARINI

Afin d’éviter les accidents, la Protection suisse des animaux appelle les conducteurs à réduire leur vitesse, en particulier près des panneaux d’avertissement ainsi que dans les endroits sans visibilité comme les forêts, les haies, les champs de maïs et les zones résidentielles.

Il faut également bien garder à l’œil le côté droit de la route. Si des animaux se trouvent à proximité de la chaussée, la PSA conseille de ralentir et d’allumer les feux de croisement.

Plus de 50 millions de francs

Selon l’association, plusieurs milliers d’accidents avec des chevreuils et d’autres animaux sauvages sont signalés chaque année. Le nombre de cas non recensés est nettement plus élevé. La plupart des accidents surviennent en automne.

La statistique de sinistres de l’assurance «Axa» fait état de plus de 50 millions de francs de dommages liés aux collisions entre des véhicules et du gibier. Les cantons du Jura et de Fribourgs sont particulièrement concernés.

Fréquence des sinistres liés aux animaux, gibier inclus (en‰), selon les statistiques des accidents signalés à l’assureur Axa en 2021. AXA

Plusieurs milliers d’animaux sauvages meurent ainsi sur les routes suisses chaque année. L’assureur Axa enregistre à lui seul, chaque année, plus de 3000 déclarations d’accidents dus au gibier, représentant ainsi 11 millions de francs de dommages.

Prudence matin et soir

Le gibier représente toujours un danger, quelles que soient l’heure et la saison. «Il faut cependant redoubler de vigilance en octobre, en novembre et en décembre, souligne précise Jérôme Pahud, responsable des assurances de mobilité chez AXA, cité dans un communiqué. En effet, lorsque les jours raccourcissent, les animaux sauvages croisent plus souvent la route des automobilistes. De plus, il fait sombre le matin et le soir, de sorte qu’on n’aperçoit le gibier que tardivement sur la chaussée. C’est pourquoi, à ces heures de la journée, les automobilistes doivent adapter leur vitesse, surtout en présence des panneaux de signalisation et sur les tronçons de route qui traversent des forêts, et se tenir prêts à freiner à tout moment.»

La distance de sécurité avec d’autres véhicules doit être augmentée. Il faut aussi garder un œil sur la lisière de forêts et la bordure des champs. Les feux de route doivent être allumés en tout temps pour voir le gibier le plus tôt possible.

Si un animal sauvage surgit devant votre voiture, le freinage d’urgence est recommandé. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Dès qu’un animal surgit, il faut freiner et passer en feux de croisement. Il est recommandé de klaxonner si l’animal ne s’éloigne pas. Il faut aussi surveiller les voitures qui sont derrière le véhicule. Les animaux se déplaçant souvent en groupe, il faut veiller à ne pas en percuter d’autres.

Si un animal sauvage surgit devant votre voiture, le freinage d’urgence est recommandé. Avec le système ABS, et ce même sur route glissante, la violence du choc éventuel peut être réduite. Il faut cependant ne pas pratiquer de manœuvre d’évitement trop brusque.

Que faire en cas de collision?

L’année dernière, l’Office fédéral des routes (OFROU) a recensé 96 personnes blessées et un décès suite à des collisions avec des animaux. Dans un tel cas, Axa recommande d’arrêter le véhicule et de sécuriser le lieu de l’accident avec des feux de détresse et un triangle de panne.

«Tout accident avec du gibier doit être annoncé aux autorités.»

Il faut aussi avertir immédiatement la police en appelant le 117. La loi prévoit que tout accident avec du gibier doit être annoncé aux autorités. Si le conducteur n’avertit pas les secours, il risque des poursuites pénales pour mauvais traitements infligés aux animaux par négligence voir intentionnellement.

Des spécialistes (garde-chasse, chasseur, vétérinaire) peuvent être contactés le cas échéant. Enfin, il est demandé d’attendre l’arrivée de la police et de ne pas approcher l’animal, même s’il est blessé.

Auriane Page est journaliste au sein de la rédaction numérique. Après un Bachelor en communication, sociologie et management à l’Université de Neuchâtel, elle a obtenu son Master en journalisme et communication à l’Université de Genève. Elle a notamment travaillé à «Canal Alpha» et à la «RTS». Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.