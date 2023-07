Produits du terroir – Avec Lioba, les Roggen démocratisent la tisane depuis 10 ans Une virée à l’Estivale d’Estavayer-le-Lac est aussi l’occasion de déguster une tisane naturelle préparée par les droguistes broyards. Sébastien Galliker

Cathy et Emanuel Roggen ont créé les tisanes Lioba en 2013 pour les trois points de vente familiaux. La marque est désormais vendue dans 130 enseignes en Suisse. JEAN-PAUL GUINNARD

Faire des infusions de plantes médicinales une boisson jeune et branchée. Telle était l’idée de Cathy et Emanuel Roggen au moment de lancer la gamme des infusions Lioba, avec son design inspiré des découpages sur papier du Pays-d’Enhaut. Dix ans plus tard, les boîtes de 20 sachets peuvent être achetées (8 fr. 50) ou dégustés dans trois points de vente à Estavayer-le-Lac, qui accueille l’Estivale Open Air le week-end prochain, et dans plus de 130 enseignes en Suisse romande.