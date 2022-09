Succession de Boris Johnson – «Avec Liz Truss, le pays va au clash» Avec une première ministre très libérale et adepte de la provocation, les mois à venir s’annoncent mouvementés au Royaume-Uni, estime le professeur Richard Davis. Andrés Allemand Smaller

Liz Truss, à l’annonce de son élection à la tête du Parti conservateur, applaudie par son rival Rishi Sunak. Londres, 5 septembre 2022. Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

«Avec Liz Truss pour première ministre, c’est certain: le Royaume-Uni va vivre des clashs de plus en plus importants. Je ne voudrais vraiment pas être à la place de mes compatriotes britanniques ces prochains mois.» Pour le professeur Richard Davis, l’heure n’est pas à l’optimisme. Spécialiste de l’histoire contemporaine britannique à l’Université de Bordeaux Montaigne, il estime que la cheffe de la diplomatie du premier ministre démissionnaire Boris Johnson ne fera qu’aggraver la situation dans un pays déjà en pleine ébullition.