Quel que soit le domaine d’activité, il est impossible de faire l’unanimité. En football et au Lausanne-Sport plus qu’ailleurs encore. Mais le choix de Leen Heemskerk de miser sur Ludovic Magnin pour mettre sur pied un projet, avec, il faut l’espérer, une teinte régionale beaucoup plus marquée, devrait rassurer la très grande majorité des supporters vaudois.

Même s'il n'a porté le maillot bleu et blanc que très peu de temps, et alors qu'il n'était qu'un gamin en qui les entraîneurs de l'époque ne croyaient pas plus que cela, le vrai Vaudois qu'est Ludovic Magnin se fera un point d'honneur de ramener à court terme un club qu'il a autant détesté que chéri au cours de sa magnifique carrière de joueur dans une Super League qu'il n'aurait jamais dû quitter.