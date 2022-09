Exposition à Pully – Avec Matthieu Gafsou, il y a le feu au lac Très belle mise en avant du photographe lausannois par le Musée d’art de Pully qui présente une rétrospective du quadragénaire et sa dernière série, «Vivants». Visite. Boris Senff

Matthieu Gafsou, Feu I, de la série «Vivants», 2019. Une image dangereuse, à plusieurs niveaux… Les scintillements ne sont pas des reflets, mais bien un cercle de feu allumé par le photographe sur le Léman. © Matthieu Gafsou/courtoisie de l’artiste et de la Galerie C

En une quinzaine d’années, Matthieu Gafsou est parvenu à imprimer son style dans le monde de la photographie par des séries aux idées fortes et un traitement reconnaissable, lié, à ses débuts, à l’usage de la chambre. Des images au piqué irréprochable, pondéré par une légère surexposition qui «vaporisait» un peu les lignes pourtant rigoureuses de celui qui a régulièrement pratiqué la photo d’architecture. Ses thématiques se succédaient avec une force égale, qu’il ouvre des perspectives inédites sur les Alpes, la religion, le transhumanisme ou la scène de la drogue.

Rompre la loi des séries

Commissionnée par la conservatrice Victoria Mühlig, l’exposition en deux volets que lui consacre le Musée d’art de Pully, «Le voile du réel», commence par ressaisir ce matériau riche mais bien délimité pour l’extirper de ses logiques sérielles et faire dialoguer les images des différentes périodes du jeune quadragénaire. «Ses images s’y prêtent bien par la force plastique que ce dispositif permet de mettre en avant», commente Delphine Rivier, directrice du musée. Le principal intéressé, lui, se marre doucement, à la fois excité par cette première fois – ce regard extérieur apposé à son œuvre – et le petit pincement ludique que provoque le battage de ses cartes.

Une image qui n’est pas tirée d’un épisode de «Star Wars», mais une photographie de la série «Surfaces», 2008. © Matthieu Gafsou/courtoisie de l’artiste et de la Galerie C

Un dispositif qui permet en tout cas de mieux percevoir ses traits distinctifs, pas aussi formels que l’on pourrait le croire. Le Lausannois assure que son maître mot pourrait être le «dérèglement». «J’aime quand, dans une image, il y a une forme de décalage, de trouble pas forcément perceptible de manière immédiate.» S’il a beaucoup joué avec la blancheur et l’indétermination qu’elle ouvre – notamment dans ses séries sur les Alpes ou «Surfaces» (mais il a aussi méchamment aplati un prélat sur ses dalles par le procédé!) –, Matthieu Gafsou a également réalisé son œuvre au noir. Ses «Nocturnes» suffiraient à le démontrer, mais nombre de ses images jouent de la pénombre, d’une obscurité parfois contrastante, mais aussi prise pour elle-même.

Prestidigitateur optique

Dans les deux cas, le photographe manipule ses plans avec l’habileté d’un prestidigitateur optique, sans pourtant jamais perdre son sujet, cerné avec un art certain de l’épure qui confine au minimalisme. Car ces fines indécisions visuelles ne font que paradoxalement renforcer l’attention portée aux objets, aux paysages, aux personnes qu’il photographie avec un soin maniaque. Chez Gafsou, le trouble est insidieusement perceptif mais ne se déploie pas dans la multiplication des perspectives comme chez un Gilles Peress. C’est probablement dans ce sens qu’il faut comprendre ce «voile du réel» qui donne son titre à l’exposition. Le réel y est parfaitement accessible, mais l’atteindre suppose une petite traversée des illusions, rappelant qu’il n’y a pas de transparence du regard.

Matthieu Gafsou, «Pétrole II», de la série «Vivants», 2020, à partir d’un tirage littéralement passé au pétrole. © Matthieu Gafsou/courtoisie de l’artiste et de la Galerie C

«Ces dernières années, je m’intéresse beaucoup à la manière de combiner différentes images et un peu moins à la façon de les réaliser.» Matthieu Gafsou, photographe

Mais les années, ainsi qu’une période de doute, ont amené Matthieu Gafsou à varier avec plus de vigueur et assurément plus de spontanéité, ses techniques de représentation. D’où l’intérêt du deuxième volet du Musée de Pully qui présente sa dernière et très riche série des «Vivants», animée par ses inquiétudes écologiques. Tirages passés au pétrole, instantanés proches du reportage sur le vif, images personnelles, intimes, de celui qui est aussi un père qui s’inquiète du devenir de la planète ou mises en scènes symboliques dans des cadres naturels, forment un corpus hétérogène dans lequel il puise pour évoquer le rapport sensible, complexe, qu’il entretient avec son environnement et non pas la simple documentation d’une dégradation écologique. «Ces dernières années, je m’intéresse beaucoup à la manière de combiner différentes images et un peu moins à la façon de les réaliser.»

En dates Afficher plus 1981 Naissance à Lausanne. 2000 Étudie la philosophie, la littérature et l’esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne. 2006 École des arts appliqués de Vevey. 2008 Série «Surfaces». 2009 Série «Alpes». 2010 Participe à l’exposition collective reGeneration 2 au Musée de l’Élysée. 2011 Série «Sacré». 2012 Série «Only God Can Judge Me». 2015 Série «H+» sur le transhumanisme présenté aux Rencontres de la photographie d’Arles en 2018, date à laquelle il commence à travailler sur la perspective écologique de «Vivants».

Certaines prises de vues lui font réaliser de drôles d’exploits, comme verser des colorants naturels dans des cours d’eau ou jouer avec le feu, activité que ce vieux chenapan adore. Il a failli perdre son appareil lors de l’allumage d’une colonne de feu dans une carrière et a dû s’échapper en quatrième vitesse de la scène de sa photographie «Feu I» et son cercle brûlant sur les bords du Léman. «En cinq minutes, la police était sur place, j’ai juste eu le temps de sauter sur mon vélo électrique.» Tenter de sauver la planète mérite bien quelques efforts, à moins que Matthieu Gafsou ne cherche à se convaincre qu’il est encore bien vivant. Il a en tout cas le feu sacré.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

