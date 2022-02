JO 2022 – Avec Mauro Pini, Petra Vlhova a retrouvé la joie de gagner Le titre olympique en slalom de la Slovaque doit beaucoup au coach suisse Mauro Pini. Récit de la métamorphose de la championne, qui a devancé la Suissesse Wendy Holdener, médaillée de bronze. Sylvain Bolt Yanqing

Petra Vlhova a laissé parler ses émotions à Pékin, entourée par son staff, dont son entraîneur suisse Mauro Pini (le troisième depuis la gauche). AFP

La scène se déroule lors des finales de Coupe du monde de Lenzerheide. Nous sommes en mars 2021, Petra Vlhova vient de remporter le général mais c’est tout le contraire d’un visage rayonnant de bonheur qui est reflété par son gros globe de cristal. Sous le soleil grison, la réaction de la Slovaque et ses mots dénués d’émotion semblent en décalage total avec l’intensité du moment.



Près d’un an plus tard, la skieuse de 26 ans s’offre un long sprint depuis le bord de piste à travers les labyrinthes sécuritaires érigés dans l’aire d’arrivée et réchauffe le bas de la piste à Yanqing, en sautant dans les bras de tout son staff, dont son entraîneur suisse Mauro Pini. La Slovaque est rayonnante et euphorique, on l’entend crier de bonheur dans la station chinoise. C’est normal, elle vient de décrocher le titre olympique de slalom.