Samedi à Paléo – Avec Maxime Le Forestier, c’est joli, on a toujours le bourdon Guéri d’un cancer de la langue, le troubadour de «San Francisco» chante à pleine voix. Démonstration sur la scène Véga, avec toute l’affection du public. Fabrice Gottraux

Paléo, samedi 22 juillet 2023. Maxime Le Forestier sur la scène Véga. JOSEPH CARLUCCI

Quand on arrive à Paléo samedi, depuis les hauteurs du parking, ça fait une drôle de perspective. D’ici, on entend la scène Belleville en contrebas, où la jeunesse s’encanaille sur des beats maous. Mais en même temps nous arrive le son de Véga, qui se trouve plus en altitude tout au fond du site. Résultat: les riddims extra-vitaminés de FlexFab & Ziller Bas, duo helvétique d’origine kényane, se mélangent à la voix chaude et douce de Maxime Le Forestier. Composé au hasard des vents qui balaient la plaine de l’Asse, l’étrange collage suggère une musique sans frontière d’aucune sorte. Serait-ce là le mix du futur?

Rendu devant les estrades où s’époumonent les fiers héros de ce début de soirée, l’ordre des choses se rétablit. On a là les échos électroniques de la Jamaïque, métissés d’une trap puissamment charpentée. On pousse plus avant entre les méandres des stands charriant leurs fumets aussi variés que la programmation artistique. Enfin, nous pouvons considérer ce répertoire ancien recueilli avec une dévotion certaine par la foule. Devant la masse insondable que constitue le goût individuel de chaque festivalier s’anime un géant francophone de la mélodie et de l’écriture.

Des rimes contre les canons

Allez savoir pourquoi, mais le public est venu, assez nombreux même, d’âges variés aussi. Pour Maxime. En attendant la déferlante afro pop annoncée pour la soirée - Lous and The Yakuza, Aya Nakamura, Damso et Cie - ce bon Maxime, septuagénaire encore véloce, la voix toujours sûre, nous offre une pause dominicale parfaitement attendue. Mais jamais évidente à consommer, tant le festival court à cent à l’heure d’un bout à l’autre du cadran stylistique.

Parfois, et peut-être même plus souvent encore, les grands rendez-vous de la culture populaire tels que les open air estivaux, évoquent une fuite en avant dans le tout et son contraire. Auquel cas, un mot ou l’autre de Maxime Le Forestier remet le regard où il faut. Exemple pris au vol: «Notre vie se passe au crayon, notre vie s’efface au canon.» Belles rimes de «Caricature», donnée au public avec des guitares, une batterie et l’archet sur la contrebasse.

«Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l’endroit où ils naissent…» Maxime Le Forestier, samedi 22 juillet 2023 à Paléo, interprété «Né quelque part».

«Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l’endroit où ils naissent…» Des chansons fameuses, des paroles douces-amères, romantiques, critiques, poétiques, taillée à l’aune d’un savoir-faire séculaire (Le Forestier interprète également «La maîtresse d’école» de Brassens, qu’il tient pour son maître): il y en a tant dans la tête de Maxime.

Mais il n’est plus temps de refaire l’histoire. Le chanteur s’est sauvé in extremis d’un cancer de la langue. Son concert ici même l’an passé avait été annulé pour cette raison. Le revoici, enfin, qui savoure chaque note, chaque mot, son sourire gourmand en guise de salut à Paléo qui, à ce moment-là, ne se presse plus.

Nyon, samedi 22 juillet 2023, Maxime Le Forestier sur la scène Véga, dans le cadre du festival Paléo. JOSPEH CARLUCCI

