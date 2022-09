Union européenne – Avec Meloni, l’Europe centrale gagne une alliée de poids Giorgia Meloni prône de longue date une alliance avec la Pologne et la Hongrie, notamment sur l’immigration et le modèle d’une Europe des nations. Corentin Léotard - Budapest

Giorgia Meloni voue une admiration à Viktor Orban et s’est beaucoup inspirée de sa politique familiale et migratoire notamment. Rome, 21 septembre 2019. Cosimo Martemucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La victoire de Fratelli d’Italia aux élections législatives dimanche a été accueillie comme une excellente nouvelle par les nationaux-conservateurs du Droit et Justice (PiS) en Pologne et du Fidesz en Hongrie. Comme avec Trump, Bolsonaro et d’autres, le premier ministre hongrois a été le premier à saluer «une victoire plus que méritée». Bravo Giorgia!» lui a-t-il adressé, tandis que son homologue polonais Mateusz Morawiecki s’est réjoui d’«une grande victoire».