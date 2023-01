Festival à Vevey – Avec OrelSan, DJ Snake et… Nestlé, Vibiscum mise gros Surprise: la multinationale s’annonce comme sponsor principal du nouveau festival veveysan, lequel confirme la venue en juin de deux parmi les plus gros vendeurs de musique français. Francois Barras

Champion actuel des stades français, OrelSan sera sur la place du Marché de Vevey, le 8 juin prochain. AFP

C’est dit: la seconde édition du festival Vibiscum se tiendra sur la place du Marché. La manifestation veveysanne avait fourni un indice de poids en invitant, ce mardi matin, la presse à s’y retrouver, histoire de humer le décor de son prochain chapitre. Tout n’était pas encore clarifié en décembre dernier, lorsque le festival avait dévoilé les pistes de sa 2e édition, au nombre fluctuant de soirées et de spectateurs autorisés. Mais si la Municipalité confirme son préavis favorable, ce seront bien 18’000 personnes par soir qui pourront se rassembler face au Léman du 8 au 10 juin.

Soutien visible

Le second lieu de rendez-vous, que l’on rejoignait en car, était plus insolite. Direction le siège de Nestlé, à l’entrée de la ville. Là aussi, vue sur le lac depuis le dernier étage pour découvrir que la multinationale sera le sponsor principal de la nouvelle manifestation: une visibilité que la firme n’avait jamais autant affirmée dans le soutien à la musique live, bien qu’elle participe financièrement au Montreux Jazz ou au Septembre Musical. Sans préciser le montant de sa contribution financière, elle confirme apporter la plus large enveloppe parmi les sponsors, lesquels composent 25% du budget du festival, d’une hauteur totale de 4 millions de francs et sans argent public.

«De la chorale au MJF, Nestlé soutient une centaine de manifestations dans la région lémanique, précise Nina Kruchten, responsable des contributions volontaires. Il est vrai que, dans le passé, cela passait parfois un peu sous les radars et nous tenions avec Vibiscum à marquer très visiblement notre soutien à un événement culturel local, qui aura lieu à quelques mètres de notre siège.»

OrelSan le premier soir

Dernière surprise: OrelSan ouvrira le bal, jeudi 8 juin. Et DJ Snake lui succédera le vendredi. La tête d’affiche du samedi, «plus intergénérationnelle» selon les organisateurs, sera révélée bientôt. Mais les deux premières soirées ne présentent rien de moins que les deux plus gros succès de la pop française, version rap pour OrelSan et electro pour DJ Snake.

La signature de ces deux mastards n’avait pas été sans remous. Pour le premier, les professionnels romands du live s’étaient émus de la politique du carnet de chèques décomplexée de Vibiscum, qui avait négocié à la hausse le cachet d’OrelSan, alors en discussion avancée avec Festi’neuch. Le chiffre d’un demi-million de francs avait circulé, somme que démentent catégoriquement les organisateurs veveysans, dont le président, William von Stockalper. Lequel, quelques jours plus tard, annonçait un peu trop tôt la venue de DJ Snake, dont des points contractuels restaient à signer. Les billets pour le concert, mis à la vente puis retirés sur TicketCorner, restent bien sûr valables.

Au final, l’affaire semble sur le papier bien engagée pour le dernier-né des gros festivals romands, dans un marché déjà embouteillé – le même week-end que Vibiscum auront lieu Caribana, à Crans-près-Céligny, et l’immense raout rock du Greenfield à Interlaken. Dans les faits, il lui faudra rassembler 12’000 personnes par soir pour équilibrer son budget, avec des billets oscillant entre 65 francs et 155 francs. La première édition, l’an dernier dans les jardins du Rivage avec IAM sur scène, a occasionné une perte de 90’000 francs, personnellement supportée par le président William von Stockalper. «Mais j’ai une vision d’entrepreneur qui croit en la viabilité de ce festival, je vois cela comme un investissement.»

